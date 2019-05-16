نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أبلغ القائم بأعمال وزير دفاع الولايات المتحدة، باريك شاناهان، بعدم رغبته في خوض حرب مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن تصريح ترامب جاء خلال جلسة لأعضاء إدارته، صباح أمس الأربعاء، في البيت الأبيض، لمناقشة الخلافات المتزايدة مع إيران.

وقالت الصحيفة إن "الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن إيران قامت بنصب صواريخ على قوارب صغيرة في مياه الخليج، ما أثار مخاوف من إمكانية توجيه طهران ضربات إلى الوحدات الأمريكية أو ممتلكاتها أو تلك التي تعود لحلفائها".

وذكرت "نيويورك تايمز"، استنادا إلى شخص كان موجودا في غرفة الجلسة، أنه "لم يتم عرض أي معلومات جديدة للرئيس خلال الاجتماع، تصب في صالح استمرار العمل مع إيران"، لكن ترامب "أكد بحزم أنه لا يريد أي اشتباك عسكري مع الإيرانيين"، حسب عدد من المسؤولين.

واعتبرت الصحيفة أن تصريح ترامب يمثل "رسالة إلى مساعديه الصقور، مفادها أن الحملة الأمريكية المكثفة للضغط على الحكومة التي يقودها رجال الدين في طهران يجب ألا تتحول إلى صراع مفتوح".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن أمله في ألا تخوض بلاده حربا مع إيران.

كما نفى ترامب، عبر "تويتر"، المعلومات حول وجود خلافات في إدارته، خاصة مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، حول السياسة في الشرق الأوسط، وأعلن أنه سيتخذ "قرارا حاسما ونهائيا" بحق إيران، مبديا قناعته بأنها "سترغب في التفاوض قريبا جدا".

المصدر: نيويورك تايمز