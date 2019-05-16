رئيسة مجلس النواب الأمريكي: لا تفويض لترامب من الكونغرس لشن حرب على إيران

وسط التصعيد الحاد بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن البيت الأبيض لا يملك تفويضا من الكونغرس لشن حرب على الجمهورية الإسلامية.

وقالت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "ينص الدستور على أن إعلان الحرب هو مسؤولية الكونغرس، وآمل في أن يعترف مستشارو الرئيس بأنه لا تفويض لديهم للمضي قدما في هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال".

وشددت بيلوسي على أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تستطيع استخدام قانون "الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين"، الذي تم تبنيه عام 2011 على خلفية هجمات 11 سبتمبر، لشن أي حرب جديدة في الشرق الأوسط.

ورحبت رئيسة مجلس النواب، الذي يمثل الديمقراطيون الأغلبية فيه، بتأكيد ترامب أنه لا يسعى لخوض أي حرب مع إيران، مشيرة إلى أن هذا الموضوع يمثل إحدى نقاط الاتفاق بينهما.

وذكرت بيلوسي خلال المؤتمر الصحفي أن إدارة ترامب الجمهورية ستقدم إحاطة سرية لكبار المشرعين، المعروفين بـ"مجموعة الـ 8"، بشأن إيران في وقت لاحق اليوم الخميس.

المصدر: ​​​RT