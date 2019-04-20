اتهمت الاستخبارات الأمريكية شركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات بتلقي تمويل من الجيش وأجهزة أمن الدولة الصينية، الأمر الذي يزيد من قائمة الاتهامات التي تواجهها هذه الشركة الصينية.

ونقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، عن مصادر بريطانية لم تحدد هويتها، أن المخابرات الأمريكية اتهمت في تقريرها شركة "هواوي" بالحصول على تمويل من لجنة الأمن الوطني الصينية، وجيش التحرير الشعبي الصيني، وفرع ثالث من شبكة المخابرات الحكومية الصينية.

وقال التقرير إن المخابرات الأمريكية نقلت ادعاءاتها في وقت سابق من العام الجاري لأعضاء آخرين بمجموعة "فايف آيز" لتبادل معلومات المخابرات، التي تضم بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا.

هذا وقد اتهمت كل من أستراليا والولايات المتحدة شركة "هواوي" بالتجسس لجمع معلومات تقنية وأسرار من خلال أجهزتها الإلكترونية المستخدمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما تنفيه الصين بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على هذه الاتهامات.

وكانت السلطات الكندية قد اعتقلت في شهر ديسمبر الماضي، المديرة المالية لشركة هواوي، ابنة مؤسسها، منغ وان تشو، بناء على طلب الولايات المتحدة بسبب اتهامات بالتحايل البنكي والإلكتروني في خرق لعقوبات الولايات المتحدة على إيران.

ونفت منغ ارتكاب أي مخالفة، فيما قال والدها رين تشينغ، إن اعتقالها كان بدوافع سياسية.

المصدر: رويترز