وفاة قائد القوة الأممية في الجولان المحتل

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن الجنرال الغاني فرانسيس فيب-سانزيري، قائد القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، توفي فجأة.

وقالت المنظمة في بيان إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشعر بحزن عميق لوفاة الجنرال فرانسيس فيب-سانزيري (62 عاما) فجأة"، دون أن تشير إلى ظروف وسبب الوفاة.

وأضاف البيان أن الراحل "كانت مسيرته المهنية وقيادته مثاليتين في خدمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

والجنرال المولود في العام 1957 هو زوج وأب لولدين ويرأس "أندوف" منذ أكتوبر 2017، وقد عمل في بعثات السلام الأممية في كل من سوريا ولبنان ورواندا وليبيريا وسيراليون.

وقوات "أندوف" المنتشرة في الجولان منذ عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية، هي قوة قوامها ألف عسكري من القبعات الزرقاء.

وتنتهي الولاية الحالية لهذه القوة في يونيو المقبل، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 60 مليون دولار.

المصدر: أ ف ب