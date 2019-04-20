أوصى مكتب المدعي العام الأمريكي بالحكم على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بالسجن لمدة 18 شهرا، لممارستها عملا غير مصرح به في الولايات المتحدة لصالح روسيا.

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وجاء في وثائق المحكمة: "أوصى المدعي العام بالحكم على بوتينا بالسجن لمدة 18 شهرا وأعرب عن أمله في أن تفي المحكمة بالتوصيات القضائية المطلوبة".

واعتقلت السلطات الأمريكية ماريا بوتينا (29 عاما) في يوليو الماضي، بتهمة ممارستها نشاطا يخدم المصالح الروسية. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ماريا بوتينا عملت كعميل أجنبي من دون تسجيل نفسها لدى الوزارة بهذه الصفة، وحاولت التأثير على السياسات الأمريكية.

وأقرت المواطنة الروسية، بذنبها في أحد بنود تهمة التآمر ضد الولايات المتحدة. وفي البداية واجهت بوتينا تهمة تصل عقوبتها بالسجن لمدة 15 عاما. ويعني اتفاقها مع المحكمة أنها ستواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات، وفي الواقع يمكن أن تكون هذه المدة أقل بكثير، حيث تعهدت المواطنة الروسية بالتعاون مع التحقيق.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن السلطات الأمريكية أجبرت المواطنة الروسية ماريا بوتينا على التوقيع على اتهامات سخيفة، من خلال تهديدها بالسجن لفترة طويلة وخلق ظروف لاحتجازها بشكل لا يطاق.

المصدر: سبوتنيك