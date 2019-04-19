موسكو: تقرير مولر لم يتضمن أي دليل على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

أعلن مدير دائرة شمال أمريكا بوزارة الخارجية الروسية، غيورغي بوريسينكو، أن تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، لا يتضمن شيئا قد يثير انتباها لدى موسكو.

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وفي تعليقه على تقرير مولر، الذي تم نشر ملخصه أمس الخميس، قال بوريسينكو: "لا يوجد هناك شيء يجلب انتباهنا، إنه يؤكد بالفعل غياب أي أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. لا يوجد هناك ولو دليل واحد. وأكد مؤلفو التقرير بالفعل أنه لا يوجد لديهم أي دلائل".

وتم في الولايات المتحدة أمس الخميس نشر تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، حول ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 . وينفي التقرير وجود "مؤامرة" بين فريق الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، والسلطات الروسية، وكذلك عرقلة ترامب للتحقيق.

وتوصل مولر إلى استنتاج مفاده أن روسيا كانت تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وفيما يخص استنتاجه الثاني فإنه يؤكد على أنه لم تكن هناك أي مؤامرة بين ترامب والسلطات الروسية. أما السؤال حول عرقلة ترامب للقضاء فلم يتوصل مولر إلى استنتاج واضح بهذا الخصوص.

المصدر: نوفوستي