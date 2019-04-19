تقرير مولر حول "التدخل الروسي" الأكثر مبيعا في موقع "أمازون"

أصبح الكتاب الجديد الذي يضم تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، حول ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، ثالث أكثر المواد مبيعا في موقع "أمازون".

إقرأ المزيد

وكتبت صحيفة "New York Times" أن الكثير من الناشرين يحاولون إصدار هذا الكتاب بأسرع ما يمكن. فمثلا تعد دار النشر "Skyhorse" قراءها بأن "الانتظار قد انتهى". وبالإضافة إليها من المتوقع أن يصدر هذا الكتاب عن دار النشر "Washington Post" ودار النشر "Simon&Schuster" التي تعد بتقديم "تحليل نادر" للكتاب من الفائزين بجائزة بوليتزر. أما دار النشر "Barnes&Noble" فتقترح فرصة لتحميل النسخة الإلكترونية للتقرير مجانا، في حين تنوي دار النشر "Melville House Books" نشر الكتاب دون أي تعليقات وتحاليل، وتريد دار "Times" إصدار نسخة مكونة من 16 صفحة تضم استنتاجات وتفاصيل هامة جدا من هذا الكتاب.

وتحاول دور النشر إصدار كتاب يضم تقرير مولر بغض النظر عن أنه من الممكن التعرف على التقرير مجانا على موقع وزارة العدل الأمريكية.

إقرأ المزيد

وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى أن مولر نفسه لن يستفيد ماليا من نشر هذا الكتاب، إذ أن القانون الفيدرالي الأمريكي ينص على أن الوثائق التي أعدتها الحكومة الأمريكية متاحة للجميع.

وتم في الولايات المتحدة أمس الخميس نشر تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، حول ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 . وينفي التقرير وجود "مؤامرة" بين مجموعة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، والسلطات الروسية، وكذلك عرقلة ترامب للعدل.

وتوصل مولر إلى استنتاج مفاده أن روسيا كانت تحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، وفيما يخص استنتاجه الثاني فإنه يؤكد على أنه لم تكن هناك أي مؤامرة بين ترامب والسلطات الروسية. أما السؤال حول عرقلة ترامب للعدل فلم يتوصل مولر إلى استنتاج واضح بهذا الخصوص.

ونشر تقرير مولر مع اختصارات كبيرة.

من جهتها ترفض روسيا كل الاتهامات الأمريكية بـ"تدخلها" في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي