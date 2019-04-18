لودريان وبومبيو يؤكدان "تطابق موقفيهما" بشأن ليبيا

أكد وزيرا الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، على ضرورة وقف المواجهات العسكرية في ليبيا واستئناف العملية السياسية في هذا البلد.

وأوردت الخارجية الفرنسية، في بيان، أن الوزيرين ناقشا، خلال اتصال هاتفي بينهما، الوضع الأمني في ليبيا. وأضاف البيان أن لودريان وبومبيو "أشارا إلى وحدة موقفيهما التامة" إزاء الملف الليبي، داعين إلى "وقف سريع لإطلاق النار وعدم التمهل في استئناف العملية السياسية (في ليبيا) تحت رعاية الأمم المتحدة".

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وتعمل في ليبيا حاليا حكومتان "متوازيتان"، هما حكومة الوفاق ذات الشرعية الدولية في طرابلس ويقودها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ومجلس الوزراء المؤقت تحت قيادة عبد الله عبد الرحمن الثني، والذي يحكم على شرق البلاد، إلى جانب البرلمان المنتخب، معتمدا على "الجيش الوطني الليبي" تحت قيادة المشير حفتر.

ويوم 4 أبريل، أمر حفتر للقوات التابعة له ببدء هجوم على طرابلس من أجل "تحريرها من الميليشيات الإرهابية". من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق عن بدء عملية "بركان الغضب" ضد حفتر، متهمة قواته بقصف أحياء سكنية في طرابلس أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

المصدر: سبوتنيك