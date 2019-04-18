تماثيل "حماة نوتردام" مهددة بالانهيار جراء الحريق

أصبحت تماثيل حيوان الغرغول التي تعد أحد رموز كاتدرائية نوتردام الباريسية مهددة بالانهيار نتيجة للحريق المدمر الذي ألحق أضرارا هائلة بالكاتدرائية الاثنين الماضي.

وأعلن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر اليوم الخميس، في حديث إلى قناة BFMTV، أن التماثيل المشهورة في البرج الجنوبي للكاتدرائية قد تنهار بفعل الأضرار التي لحقت بالبرج.

وأوضح الوزير أن الحريق أسفر عن تحطيم الحجارة في طرف البرج، وثمة خطر حقيقي لانهيار تماثيل الحيوانات التي تعد حماة الكاتدرائية الكاثوليكية المشهورة.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد وزير الثقافة بأن نوتردام ستفتح أبوابها من جديد أمام الزوار خلال فترة أقل من خمس سنوات بعد الحريق المدمر الذي أسفر عن انهيار المسلة وسقف الكاتدرائية.

المصدر: سبوتنيك