إصابة نائبة معارضة أثناء تفريق الشرطة التركية مظاهرة في ديار بكر

أصيبت نائبة تركية معارضة محسوبة على الأكراد بحالة إغماء أثناء محاولة الشرطة فض احتجاج على نتائج الانتخابات المحلية في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

ووقع الحادث في حي باغلار في المدينة ذات الغالبية الكردية، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

وتجمع المتظاهرون في الحي للاحتجاج على قرار المجلس الأعلى التركي للانتخابات منح التفويض للمرشحين الذين احتلوا المركز الثاني في الانتخابات المحلية التي جرت في الـ31 من مارس الماضي، وهم أعضاء في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن النائبة عن "حزب الشعوب الديمقراطي" المدافعة عن الأكراد في تركيا، رمزية توسون، أصيبت عندما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وأظهرت صور التقطت من الموقع أن النائبة سقطت أرضا ما أدى لفقدانها الوعي، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الشرطة تعمدت استهدافها.

وكان "حزب الشعوب الديمقراطي"، اتهم السلطات التركية، الأسبوع الماضي، بالتضييق على أنشطته عبر "مؤامرة سياسية منظمة" ضده، عقب إصدار المجلس الأعلى للانتخابات قرارا بأن عددا من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للحزب لا يمكنهم تولي مناصبهم لأنهم سبق وفصلوا من وظائفهم بموجب مرسوم حكومي.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في تركيا فوز "حزب العدالة والتنمية" بأغلبية البلديات، لكنه خسر مدنا كبيرة منها اسطنبول والعاصمة أنقرة. وطالب الحزب بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، بذريعة أن مخالفات وانتهاكات تخللت عملية التصويت وأثرت بشكل مباشر على النتيجة.

وتتهم الحكومة التركية "حزب الشعوب الديمقراطي" بأنه على صلة بـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور والمصنف منظمة إرهابية في البلاد.

المصدر: رويترز