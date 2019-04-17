أنقرة تأمل بتمديد إعفائها من العقوبات الأمريكية ضد طهران

أعربت تركيا عن أملها بتمديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي منحته لها من التقيد بالعقوبات المفروضة على إيران، بما يسمح لأنقرة الاستمرار في استيراد النفط الإيراني.

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وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين بعد محادثات بين وزير المالية التركي بيرات ألبيرق والرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إلى أن أنقرة متفائلة بإصدار إدارة ترامب إعفاء جديدا لها بعد مطالبة واشنطن كل الدول العام الماضي بوقف شراء النفط الإيراني.

وقال قالين في تصريحات للصحفيين: "بالطبع نحن نتوقع إعفاء لتركيا"، مضيفا أن أنقرة لم تتسلم إشعارا رسميا بذلك.

وأشار قالين إلى أن تركيا خفضت وارداتها من إيران بالرغم من معارضتها للعقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب بشكل أحادي بعد انسحابه من الاتفاق النووي.

وقال: "لا يجب أن يتوقع الناس أن تدير تركيا ظهرها لإيران بهذه البساطة. نريد الحفاظ على علاقات طيبة مع إيران ونعتقد أن الطريقة للتعامل مع إيران هي الانخراط معها أكثر بدلا من زيادة العقوبات".

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وكانت الولايات المتحدة قد منحت إعفاءات لمدة ستة أشهر لثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا ينتهى أجلها في 2 مايو.

وتطرق قالين في تصريحاته أيضا إلى صفقة شراء تركيا منظومات صواريخ "إس-400" من روسيا، حيث جدد عرض تركيا لواشنطن تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المخاوف الأمريكية من إمكانية حصول روسيا على بيانات من تركيا تساعد "إس-400" على إسقاط طائرات مقاتلة غربية.

المصدر: أ ف ب