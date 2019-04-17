أنقرة تعوّل على ترامب في صد عقوبات الكونغرس عنها

أعلنت أنقرة أنها تتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطاته لإعفائها من العقوبات حال قرر الكونغرس فرضها على تركيا لشرائها صواريخ "إس-400" الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: "إذا كان الأمر كذلك... وأقر الكونغرس العقوبات المقترحة فإننا بالطبع نتوقع أن يستخدم الرئيس ترامب سلطاته لإصدار إعفاء لنا من هذه العقوبات".

وردا على سؤال حول ما ستفعله أنقرة إذا امتنع ترامب عن تقديم الإعفاء، قال قالن إن تركيا ستنتظر لترى نطاق عقوبات واشنطن المحتملة لكنها تأمل في ألا تصل الأمور إلى ذلك، وأكد أن "التهديدات والعقوبات ستأتي بنتائج عكسية للغاية ولن تسفر عن أي نتائج إيجابية".

وكان ترامب قد اجتمع يوم أمس مع وزير المالية التركي براءت ألبيرق، وبحث معه صفقة شراء منظومة صواريخ "إس-400" من روسيا.

وصرح ألبيرق في ختام اللقاء، بأن الاجتماع كان "بناء وإيجابيا"، وأن ترامب اتخذ "موقفا عقلانيا" من مسألة "إس-400".

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كما التقى القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وبحثا التعاون بين البلدين وركزا على "المصالح وليس على المواقف، وكذلك على أهمية التعاون بين واشنطن وأنقرة في إطار ثنائي وضمن حلف الناتو".

ويأتي هذا في ظل الخلافات بين واشنطن وأنقرة حول شراء الأخيرة أنظمة "إس-400" الروسية.

وتهدد واشنطن تركيا بمنعها من الحصول على مقاتلة "إف 35" الأمريكية الحديثة، إذا لم تتخل عن الصفقة مع روسيا، بينما أكدت أنقرة عزمها على إتمام صفقة "إس-400"موضحه أن قرارها اقتناء هذه الصواريخ سيادي بحت وماضية في تطبيقه.

المصدر: وكالات