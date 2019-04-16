ترامب يبحث "إس-400" مع صهر أردوغان

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير المالية التركي براءت ألبيرق أمس الاثنين صفقة شراء أنقرة منظومة صواريخ "إس-400" من روسيا.

وذكرت قناة NTV التركية أن ألبيرق، صرح في ختام اللقاء الذي شارك فيه نظيره الأمريكي ستيفين منوشين ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، بأن الاجتماع كان بناء وإيجابيا، وأن ترامب اتخذ "موقفا عقلانيا" من مسألة "إس-400".

وكتب ألبيرق، وهو صهر الرئيس التركي، أنه أبلغ ترامب تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنه بحث مع منوتشين كوشنر الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن.

وقال ألبيرق في منتدى أعمال تركي أمريكي مؤخرا إن "العلاقات الاقتصادية التركية الأمريكية يجب أن تكون المحرك لعلاقاتنا الثنائية، وأن تكون قوية بقدر شراكتنا الأمنية"، داعيا لتجنب التهديد بالعقوبات واللعب على حافة الهاوية".

وتهدد واشنطن أنقرة بالعقوبات في حال إتمام صفقة "إس-400" مع روسيا، فيما تؤكد تركيا أن قرارها اقتناء هذه الصواريخ سيادي بحت وماضية في تطبيقه.

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المصدر: وسائل إعلام تركية