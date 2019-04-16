نتنياهو متباهيا: العديد من زعماء العرب هنأوني بالفوز

كشف رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تلقى اتصالات هاتفية من زعماء دول عربية وإسلامية كثيرين هنأوه بفوز حزبه "الليكود" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 9 أبريل.

وأكد نتنياهو، في خاطب ألقاه اليوم الثلاثاء خلال حفل نظمه "الليكود" للاحتفال بنتائجه في الانتخابات، أن الحديث يدور عن أكثر من "زعيم واحد أواثنين"، حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وعبر نتنياهو عن أمله بأن هذه الاتصالات تدل على اعتراف أصحابها بتحول إسرائيل خلال فترة توليه منصبه إلى "قوة عالمية صاعدة.. ودولة قوة ومستقلة وتقدمية"، معتبرا أن ذلك يفتح "نافذة لمستقبل أفضل" لإسرائيل.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن نتنياهو تمكن اليوم من الحصول على دعم الغالبية المطلقة للنواب الذين دخلوا الكنيست نتيجة الانتخابات، بنيله 65 صوتا، ما يجعل شبه مؤكد أن الرئيس رؤوفين ريفلين سيكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

فيما حصل أقوى منافسي نتنياهو في الانتخابات زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على دعم 45 نائبا.

المصدر: يديعوت أحرونوت