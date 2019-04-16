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إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة سيناء فورا

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إسرائيل تدعو مواطنيها لمغادرة سيناء فورا
Reuters Ronen Zvulun
الحدود المصرية الإسرائيلية
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دعت إسرائيل مواطنيها المتواجدين في سيناء المصرية إلى العودة فورا، وذلك إثر ورود معلومات بنية "داعش" و"القاعدة" استهدافهم، حسب مصادر إسرائيلية.

وكتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحذيرا، قال فيه: "عشية بدء عطلة عيد الفصح، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودا وعربا، من السفر إلى سيناء".

وأشار المتحدث إلى أن التحذير يأتي "على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة بالعمل هناك والتخطيط لاستهدافهم".

المصدر: "تويتر"

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