دعت إسرائيل مواطنيها المتواجدين في سيناء المصرية إلى العودة فورا، وذلك إثر ورود معلومات بنية "داعش" و"القاعدة" استهدافهم، حسب مصادر إسرائيلية.

وكتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحذيرا، قال فيه: "عشية بدء عطلة عيد الفصح، تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودا وعربا، من السفر إلى سيناء".

تحذير سفر خطير:



عشية بدء عطلة عيد الفصح تحذر هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين يهودا وعربا من السفر إلى #سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة تعمل هناك بالتخطيط لاستهدافهم.



على مواطنينا المتواجدين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وأشار المتحدث إلى أن التحذير يأتي "على خلفية قيام عناصر إرهابية تابعة لداعش وللقاعدة بالعمل هناك والتخطيط لاستهدافهم".

المصدر: "تويتر"