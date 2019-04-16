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إيفانكا تنسجم مع الزغاريد!

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إيفانكا تنسجم مع الزغاريد!
AFP
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أظهر مقطع فيديو إيفانكا ترامب وهي منسجمة خلال استقبال أعد لها من قبل مجموعة من النساء الإثيوبيات في أديس أبابا.

ويبدو أن الإيقاعات الإفريقية الراقصة راقت لابنة الرئيس الأمريكي، حيث شاركت مضيفاتها في حركاتهن، فيما تعالت الزغاريد في مشهد خلا من الرسميات.

المصدر: تويتر

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