إيفانكا تنسجم مع الزغاريد!

أظهر مقطع فيديو إيفانكا ترامب وهي منسجمة خلال استقبال أعد لها من قبل مجموعة من النساء الإثيوبيات في أديس أبابا.

ويبدو أن الإيقاعات الإفريقية الراقصة راقت لابنة الرئيس الأمريكي، حيث شاركت مضيفاتها في حركاتهن، فيما تعالت الزغاريد في مشهد خلا من الرسميات.

RT @IvankaTrump: يوم أول رائع في أديس أبابا، #إثيوبيا! زرنا رائدات أعمال وموظفات اثيوبيات لتعلم ومناقشة رحلتهن كي يصبحن نساء متمكنات اقتصاديًا في مجتمعهن ومحركات للنمو في بلدهن. pic.twitter.com/08RH4m2ytC — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 15, 2019

المصدر: تويتر