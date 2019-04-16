أشهر معدودة على قمة بوتين دوتيرتي

أعلن وزير الزراعة الفلبيني إيمانويل بينول، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والفلبيني رودريغو دوتيرتي سيلتقيان في غضون بضعة أشهر.

وأضاف الوزير لصحيفة "كوميرسانت": "لا يوجد تاريخ محدد، لكن الرئيسين سيلتقيان في الأشهر المقبلة".

وذكر أن إحدى المسائل الرئيسية في الاجتماع بين بوتين ودوتيرتي، بحث سبل انضمام الفلبين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وقال: "سيسمح ذلك بزيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير ويساعد في تصحيح ميزاننا التجاري مع روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأورواسي الأخرى"، مؤكدا أن شركات بلاده تبدي اهتمامها بتوريد منتجات جوز الهند إلى روسيا.

وتابع: "نحن مهتمون بشكل خاص بتوريد منتجات جوز الهند المنتج الرئيسي للتصدير في بلادنا، ولدينا موسم ضخم... نحاول الآن إيجاد أسواق جديدة، خاصة في روسيا وأوروبا الشرقية".

والمرة الأخير التي التقى فيها الرئيس الروسي نظيره الفلبيني، كانت أواخر 2017 على هامش قمة "آبيك" بفيتنام.

المصدر: "نوفوستي"