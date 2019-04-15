من مدرجات الملاعب.. المعارضة التركية تطالب بإعلان نتائج انتخابات اسطنبول

وصل الاستياء من تأخير النتائج النهائية في الانتخابات التركية في اسطنبول، إلى مدرجات ملاعب كرة القدم في المدينة، للمطالبة بإعلان فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

وتزايد الشعور بالإحباط عقب الطعون المتكررة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ هتف عدد من أنصار حزب "الشعب الجمهوري" المعارض: "أمنح التفويض.. أمنح إمام أوغلو التفويض الآن، في إشارة إلى أكرم إمام أوغلو مرشح الحزب المعارض في الانتخابات، والذي حضر مباراتين لفرق المدينة.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية مارس الماضي، تقدم إمام أوغلو بفارق ضئيل يبلغ نحو 0.2 نقطة مئوية على منافسه المنتمي للحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

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وخسر حزب "العدالة والتنمية" هيمنة استمرت 25 عاما على أنقرة، ومن شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في اسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس الذي يتصدر المشهد السياسي في تركيا بانتصارات انتخابية متكررة على مدى نحو 15 عاما.

وقرر مسؤولو الانتخابات في منطقة "مال تبه" في اسطنبول، إعادة إحصاء الأصوات مجددا بعد طعن قدمه الحزب الحاكم وحلفاؤه، وتحصى الأصوات بالفعل في المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.

من جهته، أكد المجلس الأعلى للانتخابات، أنه سينتظر لحين الانتهاء من جميع عمليات إعادة إحصاء الأصوات في المدينة بأكملها قبل إصدار قرار بشأن إلغاء الانتخابات في منطقة "بويوك تشيكميجي".

وسيضطر المجلس للبت في دعوة من أردوغان، لم يقدمها الحزب الحاكم رسميا بعد، لإلغاء الانتخابات في اسطنبول بأكملها بسبب ما يصفه الحزب بأنه "مخالفات" أثرت على النتيجة.

المصدر: رويترز