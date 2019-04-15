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ظريف إلى دمشق في أول زيارة منذ تراجعه عن استقالته

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ظريف إلى دمشق في أول زيارة منذ تراجعه عن استقالته
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أفادت مراسلتنا بإن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة إلى دمشق الثلاثاء، هي الأولى له منذ عدوله عن استقالته في 25 فبراير الماضي.

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الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في دمشق يوم 9 مارس 2018
ظريف يوضح دور زيارة الأسد لإيران في قرار إعلان استقالته

وكان السفير السوري في طهران، عدنان محمود، قد اتصل بوزير الخارجية الإيراني، وأبلغه بدعوة من الرئيس بشار الأسد لزيارة دمشق.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي بعد المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسوري وليد المعلم عقب تراجع ظريف عن استقالته.

واستقال ظريف من منصبه يوم 25 فبراير الماضي، عقب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران دون أن يوضح الأسباب، لكن مراقبين فسروها على أنها احتجاج منه على عدم تنسيق القيادة الإيرانية معه حول زيارة الأسد.

المصدر: RT

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