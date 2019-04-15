إسرائيل تجهّز لمناورات عسكرية في الضفة اليوم

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن وحدات من الجيش الإسرائيلي تحضر لمناورات عسكرية بعد ظهر اليوم في الضفة الغربية ستستمر حتى صباح الأربعاء المقبل.

ولم تورد القناة العبرية أي تفاصيل عن التدريبات، مشيرة إلى أنه في إطار المناورات سيسجل السكان تحركات وتنقلات كبيرة لقوات الأمن والمركبات العسكرية، ستترافق بأصوات انفجارات في المنطقة.

إقرأ المزيد

كما لم تشر القناة إذا كانت المناورات ستقتصر على القوات البرية، أو ستشارك فيها الطائرات الحربية.

المصدر: akka.ps