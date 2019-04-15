دعت مجموعة "الأزمات الدولية" الولايات المتحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن، عن طريق تعيين مبعوث يتولّى هذا الملف وتعليق صادرات السلاح الأمريكي إلى الرياض.

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وقالت المجموعة المستقلة التي تأسست من شخصيات عالمية مرموقة عام 1995 لدرء الأزمات الدولية، في تقريرها، إنّه يجب على التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن "يتوقف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلا من ذلك بالبحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الحوثيين على المدى القصير وزنا أكبر مما يرغب به".

ويأتي هذا التقرير بعد أن وافق الكونغرس الأمريكي على اقتراح قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حرب اليمن، في الوقت الذي صعّد فيه المشرّعون الأمريكيون من معارضتهم للرياض بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

المصدر: أ ف ب