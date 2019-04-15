أنقرة ترحب بنيّة الانتقالي السوداني تسليم السلطة للمدنيين

رحبت أنقرة بتعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بنقل السلطة إلى إدارة مدنية وتسيير المرحلة الراهنة بمشاركة كافة شرائح المجتمع.

وقالت الخارجية التركية: "أنقرة تولي اهتماما كبيرا لأمن واستقرار السودان، وتفعيل مرحلة انتقالية ذات مصداقية وشاملة تتماشى مع متطلبات المواطنين".

وأشارت إلى أن الحكومة في أنقرة رحبت "بتسيير هذه المرحلة بمشاركة كافة شرائح المجتمع، وبالحفاظ على الأمن والنظام العام بالبلاد، وإعادة السلطة في نهاية المطاف للمدنيين ونتمنى استكمال المرحلة الانتقالية سريعا".

كما أكدت تركيا أنها "ستواصل تقديم ما في وسعها من دعم من أجل أمن واستقرار السودان واطمئنانية ورفاهية شعبه".

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وأمس، طلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان من القوى السياسية في البلاد تقديم مقترحاتها ورؤاها للمرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام.

كما طالب المجلس بأن تأخذ المقترحات بشروط رئيس مجلس الوزراء والإشارة إلى ما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وصياغة المعايير المتعلقة بتشكيل الحكومة المدنية.

المصدر: "الأناضول" + وكالات