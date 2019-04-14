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المجلس العسكري الانتقالي في السودان يطلب من القوى السياسية وضع شروطها

أخبار العالم العربي

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يطلب من القوى السياسية وضع شروطها
Reuters
احتجاجات في السودان
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طلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الأحد من القوى السياسية تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام.

وطلب أن تشتمل المقترحات والرؤى على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء وما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية.

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وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة، إن مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتنافس فيه جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي.

وأبدى زهد المجلس في السلطة قائلا: "والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة"، وقطع الوعد بعدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.

وصرح عضو المجلس الفريق جلال الدين الشيخ بأن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع على أن تكون مكتوبة، كما طلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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