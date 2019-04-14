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بادرة حسن نية.. باكستان تطلق سراح 100 سجين هندي

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بادرة حسن نية.. باكستان تطلق سراح 100 سجين هندي
Reuters AKHTAR SOOMRO
مبنى البرلمان الباكستاني في العاصمة إسلام آباد
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أعلنت الحكومة الباكستانية، إطلاق سراح 100 سجين هندي من صيادي الأسماك، وذلك بعد أسبوع من الإفراج عن عدد مماثل من السجناء الهنود في بادرة حسن النية.

وأوضحت مصادر حكومية، نقل الهنود المفرج عنهم من السجن المركزي في مدينة كراتشي إلى مدينة لاهور، تمهيدا لتسليمهم إلى سلطات بلادهم عبر نقطة "واجا" الحدودية بين البلدين.

وأضافت أن "المفرج عنهم من صيادي الأسماك الذين اعتقلتهم القوات البحرية الباكستانية على فترات متفرقة، إثر دخولهم المياه الإقليمية الباكستانية".

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باكستان تعلن إطلاق سراح 360 هنديا من سجونها كبادرة حسن نية

وأبدت باكستان مطلع الشهر الجاري، عزمها على الإفراج عن 360 سجينا هنديا في بادرة حسن النية، مشيرة إلى أن إجراءات الإفراج عنهم ستتم على ثلاث مراحل.

المصدر: الرياض

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