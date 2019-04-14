لم يجد بوروشينكو من يناظره فأخذ يغني!

اضطر رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو الذي ترشح لولاية رئاسية ثانية للاكتفاء بأداء مقطع من أغنية شعبية مشهورة أمام الناخبين بدل إجراء مناظرة مع خصمه في الانتخابات فلاديمير زيلينكسي.

Порошенко вместе с украинским певцом Иваном Леньо спел отрывок из песни «Ти ж мене підманула» на стадионе в Киеве. Сегодня он хотел провести там предвыборные дебаты, хотя его соперник Зеленский заранее заявил, что готов встретиться только 19 апреля pic.twitter.com/YJcJLnRV3r — НТВ (@ntvru) 14 апреля 2019 г.

ووصل بوروشينكو اليوم إلى ملعب "أوليمبيسكي" في كييف لمواجهة خصمه زيلينسكي، رغم أن الأخير أبلغه بأنه سيتمكن من المشاركة في المناظرة يوم الـ 19 من أبريل الجاري فقط، وليس اليوم.

وردد بوروشينكو جملة من أغنية "بيدمانولا، بيمفيلا" الشعبية الأوكرانية مع المغني إيفان لينيو من فرقة الروك Kozak System، ساخرا من زيلينسكي، في إشارة إلى أنه "خدعه" عندما لم يصل للمناظرة.

و"بيدمانولا، بيمفيلا" إحدى الأغاني الأوكرانية الأكثر شعبية ومعروفة على نطاق واسع، لا سيما في روسيا، ويتهم فيها شاب فتاة تعجبه، بإخلاف المواعيد.

ومن ثم، ألقى الرئيس الأوكراني خطابا قصيرا أمام الجمهور وعقد مؤتمرا صحفيا قصيرا أيضا ثم غادر المكان.

يذكر أن بوروشينكو ومنافسه زيلينسكي قد تأهلا إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة والمقررة في 21 أبريل الحالي.

المصدر: RT