ظريف: الولايات المتحدة تنفق أموال الشعب الأمريكي في حماقاتها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن البيت الأبيض ينفق أموال الشعب الأمريكي في حماقاته لكنه ينتظر نتائج مختلفة.

وفي تغريدة له على صفحته في "تويتر" كتب ظريف: "موضوع الصراع في منطقتنا ليس موضوع المال.. فقد اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت هنا 7 تريليونات دولار، ولكنها عقدت الأوضاع".

وأضاف: "الذين يعتبرون نتنياهو بالنسبة لهم مقدما على كل شيء، يرتكبون حماقات دوما لخدمته، وينفقون الأموال العامة لهذه الحماقات، ولكنهم يتوقعون نتائج مختلفة".

When it comes to conflict in our region, IT'S NOT ABOUT THE MONEY: @realDonaldTrump confessed US has spent $7 trillion here, only to worsen the situation.

It’s #NetanyahuFirsters always making the wrong choice in his service—at expense of all else—and expecting different results. — Javad Zarif (@JZarif) 13 апреля 2019 г.

وأدرجت الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

المصدر: وكالات