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وفد إسرائيلي يلغي زيارة مقررة للبحرين لدواع أمنية

أخبار العالم

وفد إسرائيلي يلغي زيارة مقررة للبحرين لدواع أمنية
Reuters Hamad I Mohammed
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ألغى وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين زيارة كانت مقررة للبحرين بسبب مخاوف أمنية، وفق وكالة "رويترز".

الوفد الإسرائيلي كان يعتزم حضور مؤتمر تنظمه الشبكة العالمية لريادة الأعمال، وتستضيفه المنامة اعتبارا من تاريخ 15 الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة عن رئيس المؤتمر جوناثان أورتمانز قوله: "رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور والمشاركة بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة".

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ويأتي الإلغاء بعد أن كان مجلس النواب البحريني قد أكد مطلع الشهر الجاري رفضه مشاركة الوفد الإسرائيلي، واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.

المصدر: "رويترز"

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