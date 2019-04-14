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بوروشينكو ينازل نفسه علنا

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بوروشينكو ينازل نفسه علنا
Reuters
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رفض المرشح فلاديمير زيلينسكي المشاركة اليوم في المناظرة التي خطط لها منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الرئيس بيترو بوروشينكو.

وأعلن مصدر في الفريق الانتخابي لزيلينسكي الذي يتصدر السباق الرئاسي في أوكرانيا، أن زيلينسكي مستعد للإجابة على أسئلة الخصم في الموعد المحدد، أي في الـ19 من أبريل، وليس في الرابع عشر منه كما يصر الرئيس الحالي.

وقال زيلينسكي في محاولة لشرح رفضه إنه تلقى معلومات سرية حول استفزاز يتم إعداده ضده في الملعب الذي خصص للمناظرة، ولذلك لن يذهب إلى هناك اليوم.

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وذكرت قناة "روسيا 24 " التلفزيونية أن، بوروشينكو يصر على التوجه إلى ملعب أوليمبييسكي لحضور المناظرة رغم رفض الطرف الآخر المشاركة فيها.

وأعلن مصدر في مقر بوروشينكو الانتخابي أن المناظرة ستبدأ في 14:14 وأن الدخول إليها مجاني.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن حشودا غفيرة من أنصار بوروشينكو ستحضر الفعالية لكي يبدو الملعب مكتظا بالأنصار.

المصدر: قناة روسيا 24

 

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