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بوروشينكو يوافق على إجراء مناظرة مع منافسه زيلينسكي في ملعب

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بوروشينكو يوافق على إجراء مناظرة مع منافسه زيلينسكي في ملعب
فلاديمير زيلينسكي وبيترو بوروشينكو
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وافق الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على إجراء مناظرة تلفزيونية مع فلاديمير زيلينسكي الذي تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في ملعب رياضي وليس في استوديو تلفزيوني.

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وقال بوروشينكو أمس الأربعاء في تغريدة على "تويتر": "قواعد المناظرة منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، يرجى قراءتها، يمكن أن تحدث في استوديو تلفزيوني وتبثها جميع القنوات التلفزيونية لعشرات الملايين من الناس​​​. لكن بملعب ؟ فليكن ذلك في ملعب "، وأضاف: " أنا أنتظرك، فلاديمير ألكساندروفيتش (زيلينسكي)".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه قبل تحدي بوروشينكو بإجراء مناظرة تلفزيونية بالجولة الثانية من الانتخابات، ووضع زيلينسكي شرط إجرائها بملعب في كييف.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 31 مارس، ولم يحصل فيها أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى التي تصدرها زيلينسكي وجاء بوروشينكو في المرتبة الثانية بفارق كبير لصالح الأول.

وسيخوض زيلينسكي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع خصمه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، في 21 أبريل الجاري.

المصدر: سبوتنيك

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