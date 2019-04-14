تشكيلة المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن عصر السبت، مرسوما بتشكيل المجلس العسكري من 10 أعضاء وتعيين قائد قوة الدعم السريع نائبا له.

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ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس إلт جانب تشكيل المجلس علт النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا.

الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الأحمر عضوا.

الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا.

اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.

وأدى عبد الرحمن القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وبحضور رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس.

المصدر: إعلام المجلس العسكري