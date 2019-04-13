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المعارضة السودانية ترفض خطاب رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان

أخبار العالم العربي

المعارضة السودانية ترفض خطاب رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان
AFP
الاحتجاجات في السودان - أرشيف
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انتقدت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، البيان الذي تلاه اليوم رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح برهان، محذرة من تجاهل تحقيق مطالبها الواضحة .

وأكدت القوى في بيان لها، "الاستمرار في الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني لحين تحقيق جميع المطالَب"، مشيرة إلى أن "بيان رئيس المجلس العسكري لم يحقق أيا من مطالب الشعب، بل أقر ما كان من البديهيات".

وشدد البيان، على أن "الثورة لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام" مجددا التأكيد على مطالبها في الاعتقال والتحفظ على جميع قيادات الأمن والاستخبارات إضافة إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن.

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ودعا إلى "حل جميع الميلشيات التابعة للنظام السابق، ومن بينها الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية"، وطالب بالإعلان الفوري عن رفع جميع القوانين المقيدة للحريات.

المصدر: فيسبوك قوى "إعلان الحرية والتغيير"

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