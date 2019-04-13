هجوم على سيارة السفير الأوكراني في لندن

أعلنت السفارة الأوكرانية في لندن أن مجهولا هاجم سيارة السفير الأوكراني، لكن الشرطة البريطانية تدخلت وأطلقت النار على سيارة المهاجم وألقت القبض عليه.

وأوضحت السفارة أن سيارة يقودها شخص مجهول اصطدمت مرتين بسيارة السفير، التي كانت تقف بالقرب من السفارة.

وتقول الشرطة إن الهجوم على الأرجح متعمد.

وأكدت السفارة عدم إصابة أي من موظفيها بأذى جراء الحادث.

وحسب بيان السفارة فإن الشرطة البريطانية تعمل لتحديد هوية المهاجم، ولا تعتبر الهجوم إرهابيا.

An unknown man deliberately rammed the official car of the Ukrainian Ambassador to #UK near the Ukrainian embassy in central London. No one has been injured. https://t.co/U5YBX2iTEL#Ukrainepic.twitter.com/t2jpz2vpUX — Kyiv Post (@KyivPost) April 13, 2019

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورا من مكان الحادث الذي فرضت الشرطة طوقا أمنيا حوله.

المصدر: RT