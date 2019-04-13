لندن تحبس أسانج في غوانتانامو بريطانيا أسوة بأبي قتادة

يقبع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سجن بلمارش البريطاني الشهير بنظامه الأمني الصارم وحراسته المشددة، حيث تستخدم السلطات البريطانية هذا السجن لعزل المشبوهين بالإرهاب.

وقالت وكالة بلومبرغ، إن هذا السجن كان معروفا سابقا باسم غوانتانامو البريطاني، وفيه قبع في أوقات مختلفة 4 متهمين بالإعداد لهجوم إرهابي على وسائل النقل في لندن، إضافة إلى أبي قتادة الذي كان الذراع اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.

وأشارت الوكالة إلى أن غالبية نزلاء السجن المذكور من المتهمين غير الخطيرين.

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وأضافت الوكالة أنه لا يسمح لنزلاء السجن المذكور بالخروج من الزنزانة إلا لفترة قصيرة جدا وللبعض لأقل من ساعتين في الأسبوع، ولذلك فإن أسانج يقبع على الأرجح في ظروف أشد، لأنه مسجون في قسم النظام المشدد، الذي لا يحق لنزلائه زيارة مكتبة السجن وقاعة الرياضة.

من جهته، رفض فريق الدفاع عن أسانج وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة التعليق على هذه المعلومات.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج داخل السفارة الإكوادورية في لندن مؤخرا بعد سحب الإكوادور اللجوء السياسي الذي منحته له عام 2012 حيث أمضى هناك 7 سنوات.

المصدر: لينتا رو