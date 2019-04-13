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المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يعتزم زيارة موسكو

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المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يعتزم زيارة موسكو
AFP Jim WATSON
المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد
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كشف مسؤول روسي رفيع أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، سيزور موسكو في الـ25 من أبريل في إطار المشاورات الثلاثية بين موسكو وواشنطن وبكين حول أفغانستان.

وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، إنه ليس لخليل زاد أي اتصالات أخرى مقررة مع وزارة الخارجية الروسية خلال زيارته إلى روسيا.

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المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد
خليل زاد: "هجوم الربيع" الذي أعلنته طالبان خطوة متهورة

وتتزامن زيارة زاد مع إعلان حركة طالبان الأفغانية شن "هجوم الربيع" ضد الحكومة في كابل، الذي وصفه المبعوث الأمريكي أمس بأنه سيكون "خطوة متهورة".

المصدر: نوفوستي

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