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خليل زاد: "هجوم الربيع" الذي أعلنته طالبان خطوة متهورة

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خليل زاد:
Reuters
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد
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أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد عن إدانة واشنطن لحركة طالبان لإعلانها مؤخرا عن استئناف عمليتها "هجوم الربيع" ضد الحكومة في كابل.

وكتب على تويتر: "قرار طالبان شن "هجوم الربيع"، هو قرار متهور. لا يوجد ما يبرر العنف، لأن الحكومة الأفغانية أعلنت عن خطة أمنية، وعبّر الشعب الأفغاني بوضوح عن رغبته في السلام".

وأضاف: "يجب أن يدين جميع الأفغانيين هذا الإعلان ونيابة عن الولايات المتحدة، أدين هذا الإعلان وأدعو باكستان وقطر ودولا أخرى تريد السلام في أفغانستان لتحذو حذونا".

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وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها مساعدة قوات الجيش والأمن في أفغانستان، وقال: "نسعى لكي يجلس كل الفرقاء إلى طاولة المفاوضات، ويجب وقف عمليات قتل الأفغان، وعلى كل الأطراف وضع حد للعنف وبدء الحوار بهدف التوصل لتسوية سياسية، ووضع خريطة طريق لوقف القتال في أفغانستان".

المصدر: "إنترفاكس"

 

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