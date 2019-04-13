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ألعاب أبوظبي تحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينس

أخبار العالم

ألعاب أبوظبي تحطم رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينس
Sputnik
صورة من الجو لمدينة ابو ظبي
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سجلت مدينة الألعاب المائية في أبوظبي "ياس ووتر وورلد"، رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد جمعها أكبر عدد من الجنسيات المختلفة في حوض سباحة واحد.

وجاء ذلك خلال فعالية بمناسبة عام التسامح، أقيمت أمس الجمعة في مدينة الألعاب المائية الرائدة، وحضرها ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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وشارك في الفعالية ضيوف من أكثر من 100 وجنسيتين مختلفة، مثلوا بلادهم واحتفلوا بقيم التسامح والتنوع الثقافي الذي تزخر به دولة الإمارات، واجتمعوا في حوض سباحة واحد، لتحطم مدينة الألعاب رقما قياسيا جديدا في هذا المجال.

وتقع مدينة الألعاب المائية هذه على جزيرة ياس في أبوظبي وتم افتتاحها في يناير 2013.

المصدر: emaratalyoum

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