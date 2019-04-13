بومبيو يتهم روسيا بغزو فنزويلا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بغزو فنزويلا والوقوف ضد قيادتها بلا أي إذن مسبق، معتبرا إياها قوة معادية في فنزويلا.

وقال الوزير الأمريكي في حديث لقناة Mega TV التلفزيونية: "روسيا نفذت الغزو... لقد نفذته فعلا ووقفت ضد قيادة فنزويلا وتدخلت هناك وليس لديها الحق في ذلك... هي تدخلت دون أي إذن. ليس لديها موافقة من الشعب الفنزويلي وهي تتواجد هناك كقوة معادية".

واعتبر بومبيو أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد "هو الزعيم المنتخب شرعيا"، في حين أن روسيا "جاءت لدعم نيكولاس مادورو الذي ليس إلا زعيما سابقا".

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وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة الرئيس مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة خوان غوايدو.

المصدر: وكالات