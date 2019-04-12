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الجيش الفلبيني يقضي على 12 مسلحا جنوبي البلاد

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الجيش الفلبيني يقضي على 12 مسلحا جنوبي البلاد
Reuters Marconi Navales
القوات المسلحة الفلبينية
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قضت القوات المسلحة الفلبينية على 12 مسلحا من جماعة "أبو سياف" خلال العمليات العسكرية التي تنفذها جنوبي البلاد لاجتثاث الجماعة الإرهابية المذكورة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الاشتباكات وقعت في ولاية سولو في محيط مدينة باتيكول، مشيرة إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف القوات المسلحة.

وتنشط جماعة "أبو سياف" في جزر مينداناو، وسولو، وبسيلان، حيث تشكلت مطلع التسعينات بدعم من أسامة بن لادن، وفي 2004 نفذت المنظمة أكبر عمل إرهابي في تاريخ الفلبين، عندما فجرت عبّارة "سوبرفيري – 14" لتقتل 200 شخص.

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كما تنشط في خطف الأفراد بهدف الحصول على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، وفي 2014، بايعت تنظيم "داعش".

المصدر: "إنترفاكس"

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