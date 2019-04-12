الكشف عن لائحة الاتهام الأمريكية الموجهة لأسانج

كشفت وزارة العدل الأمريكية لائحة الاتهامات الموجهة ضد مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، الذي اعتقلته الشرطة البريطانية في سفارة الإكوادور بلندن أمس الخميس.

وتشير الوثيقة المكونة من 7 صفحات والتي صدرت عن محكمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية في 6 مارس 2018 إلى أن الأخير متهم بالتآمر الجنائي بهدف اختراق أجهزة كومبيوتر حكومية أمريكية سرية.

وتؤكد لائحة الاتهام أن أسانج تآمر في مارس 2010 مع تشيلسي مانينغ، وهي محللة سابقة في مخابرات الجيش الأمريكي، لمساعدتها في فك شفرة مرور مخزنة على أجهزة كمبيوتر تابعة لوزارة الدفاع ومتصلة بشبكة SPRInt الحكومية لحفظ وتبادل الوثائق السرية.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن مانينغ تمكنت من تنزيل 4 قواعد معلومات، تضمنت 90 ألف تقرير يتعلق بعمليات القوات الأمريكية في أفغانستان، ونحو 400 ألف تقرير لعمل القوات الأمريكية في العراق، ووثائق تقييم تتعلق بـ800 معتقل في سجن غوانتانامو، إضافة إلى 250 ألف برقية لوزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت مانينغ هذه البيانات التي كان الكثير منها يحمل طابع السرية إلى موقع "ويكيليكس" قبل أن ينشر الأخير معظمها خلال عامي 2010 و2011.

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وأضافت وثيقة الاتهام أن أسانج اتخذ إجراءاته لإخفاء اسم مانينغ مصدر التسريبات، كما شجعها على تقديم مزيد من المعلومات.

يذكر أن العقوبة القصوى للجريمة التي يتهم أسانج بارتكابها تصل إلى السجن لخمس سنوات، لكن الحكومة الأمريكية قد تضيف اتهامات أخرى لاحقا.

المصدر: وكالات