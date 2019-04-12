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استخباراتي أمريكي: واشنطن قد تتهم أسانج بالتجسس

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استخباراتي أمريكي: واشنطن قد تتهم أسانج بالتجسس
Sputnik
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رجح فيليب جيرالدي الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن تتهم واشنطن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس بالتجسس. 

وأضاف جيرالدي في حديث لوكالة "نوفوستي": "توجه السلطات الأمريكية لأسانج في الوقت الراهن تهمة تسمح بتسليمه لواشنطن. ولكن، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، قد تتم إضافة تهم جديدة ضده تندرج في خانة التجسس".

وذكر الضابط الأمريكي السابق أن أسانج سيتعرض بعد دخوله السجن الأمريكي لموجة قوية من التهم من جانب وسائل الإعلام والسياسيين، بسبب تعاونه المزعوم مع روسيا في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن مسألة تقديم أسانج للعدالة بموجب قانون التجسس أمر مثير للجدل، حيث لم يسبق اتهام أي صحفي بالتجسس.

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المصدر: وكالات

 

 

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