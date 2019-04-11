إعلان النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية نتائج فرز 100 بالمئة من الأصوات، والتي أكدت فوز حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وحصل "الليكود" على 36 مقعدا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، فيما حصل منافسه الرئيسي تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس على 35 مقعدا.

وحصل الحزبان الدينيان المتشددان "شاس" و"يهودت هتوراه" على 8 و7 مقاعد على التوالي.

أما نتائج بقية الأحزاب اليسارية والأحزاب التي تمثل عرب الداخل، فقد حصل حزب العمال على 6 مقاعد و"ميرتس" على 4 مقاعد، والقائمتان العربيتان على ما مجموعه 10 مقاعد.

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والمقاعد الـ 14 المتبقية توزعت على "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان (5 مقاعد) و"اتحاد اليمين" (5 مقاعد) و"كولانو" (4 مقاعد).

ولم يتمكن حزب "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينيت وأيليت شاكيد والأحزاب الأخرى من تجاوز حد الـ 3.25 بالمئة من الأصوات من أجل الحصول على مقاعد برلمانية.

وبعد انتهاء فرز الأصوات سيكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في أعقاب مشاوراته مع زعماء الأحزاب، أحد الزعماء بتشكيل الحكومة خلال 28 يوما مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين في حال الضرورة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي