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قائمة "أزرق أبيض" تعترف بهزيمتها في الانتخابات الإسرائيلية

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رئيس حزب "أزرق أبيض"، يائير لابيد
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أعلن، يائير لابيد، شريك بيني غانتس في قائمة "أزرق أبيض"، مساء اليوم الأربعاء، هزيمة القائمة في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، حسبما أفاد التلفزيون الإسرائيلي.

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وفي تصريح متلفز، قال لابيد، الرجل الثاني في التحالف الوسطي الذي يقوده القائد العسكري السابق، بيني غانتس، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، قائد حزب "الليكود" اليميني: "لم نفز بهذه الدورة. سنجعل الحياة جحيما لليكود ونحن في المعارضة".

وتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو نتائج انتخابات الكنيست، التي أجريت أمس الثلاثاء، بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب "أبيض أزرق"، بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، سابقا اليوم الأربعاء.

ووفقا للنتائج الأخيرة، فقد حصل "الليكود" على 37 مقعدا، يليه "أبيض أزرق" بـ 36 مقعدا، وحزب العمل 6 مقاعد، إيحود ميفلاغوت هايامين 5 مقاعد، يهادوت هاتوراة 8 مقاعد، شاس 8 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد، التجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد، كولانو 4 مقاعد.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي ("الكنيست") 120 مقعدا تتنافس عليها في الانتخابات الأخيرة 40 قائمة انتخابية.

المصدر: رويترز + وكالات

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