ترامب: قد أعقد لقاءات مجددا مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى استقباله في البيت الأبيض نظيره الكوري الجنوبي مون جيه- إن، أنهما سيناقشان إمكانية عقد لقاءات جديدة، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون.

وصرح ترامب للصحفيين، بأنه سيناقش مع ضيفه سبل إقناع الزعيم الكوري الشمالي، بالتخلي عن ترسانته النووية، وسيراجعان ما تحقق في القمة الأولى التي عقدها مع كيم في سنغافورة العام الماضي، والقمة الثانية التي أعقبتها في فيتنام في فبراير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي: "سنناقش هذا واحتمالية عقد المزيد من اللقاءات مع كيم جونغ- أون.. أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم الكوري الشمالي".

وأكد ترامب، على أنه يكن كل الاحترام للرئيس الكوري الشمالي، وأنه يعتقد أن "لدى بيونغ يانغ إمكانات هائلة".

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وتقول الولايات المتحدة، منذ فشل قمة "هانوي"، إنها "تأمل في التوصل إلى اتفاق كبير يفسح المجال لنزع نهائي وبشكل يمكن التحقق منه تماما للأسلحة النووية من كوريا الشمالية" مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وترفض واشنطن عرض بيونغ يانغ نزع سلاحها النووي تدريجيا، وترفض كذلك أن يتخلى النظام الكوري الشمالي عن جزء فقط من برنامجه النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليه.

المصدر: أ ف ب