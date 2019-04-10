ماكرون يؤكد عدم انحيازه لفكرة منح تمديد طويل الأمد لـ"بريكست"

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عدم انحيازه لفكرة "تمديد طويل الأمد" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ("بريكست")، مشددا على ضرورة حماية المشروع الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي على هامش المجلس الأوروبي المنعقد في بروكسل، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع "بريكست"، قال ماكرون: "لا يجب أن يكون هناك أي عائق أمام المشروع الأوروبي خلال الأشهر المقبلة وأطالب بالوضوح ووحدة هذا المشروع".

وفي تعليقه على تقارير حول توجه زعماء الدول الأوروبية إلى منح تمديد طويل الأمد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، قال ماكرون: "لا تزال جميع الخيارات مفتوحة". وتابع: "نريد أن نفهم اليوم: لماذا طلب التأجيل؟ وما هو المشروع السياسي الذي يبرر ذلك، وما هي المقترحات الواضحة (في هذا الشأن)؟".

وأضاف "الآن وقت اتخاذ القرار. أجرينا مفاوضات على مدار عامين بشأن اتفاق الانسحاب، وتم منح وقت طويل".

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وطالب ماكرون مؤيدي مقترح إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا، باحترام قرار البريطانيين الذي اتخذوه في 2016. وقال: "أشعر بالأسف لهذا الاختيار، لكنه ليس بيدنا أن نطعن عليه أو أن نعمل على عدم تنفيذه".

ورجحت رئيسة ليتوانيا، داليا غريباوسكايتي أن يتم منح بريطانيا المزيد من التمديد للخروج من التكتل، قائلة: "من المحتمل إلى حد كبير أن (يتم الاتفاق) على تمديد أطول".

فيما قال بعض الدبلوماسيين الأوروبيين لـ"رويترز" إن فرنسا تدافع عن الموقف الأكثر تشددا إزاء "بريكست" بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وإن موقف باريس أضفى "مزيدا من الغموض" على أعمال القمة في بروكسل.

ويجري زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة اليوم مشاورات حول تمديد "بريكست". وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد تخرج المملكة المتحدة من التكتل بعد غد الجمعة دون اتفاق، بعد إفشال البرلمان البريطاني صيغة الاتفاق المنسقة بين رئيسة وزراء المملكة، تيريزا ماي، وقادة الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات