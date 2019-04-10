إيران سترد بالمثل على أي عمل عسكري ضد الحرس الثوري

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن بلاده سترد بالمثل على أي عمل عسكري ضد الحرس الثوري، مشددا على أنه منع داعش من الاستيلاء على أراضي العديد من البلدان.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيشه، رده على سؤال حول قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، وقيام إيران باعتبار القيادة المركزية للقوات الأمريكية غرب آسيا وجميع القوات التابعة لها منظمة إرهابية: "إن قرار الولايات المتحدة انتهاك لقوانين الأمم المتحدة، لكن القرار الإيراني كان من ضمن ميثاق الأمم المتحدة، لأن ميثاق الأمم المتحدة يسمح لإيران بأخذ هذا القرار، لذلك هذا لا يعني إعلان الحرب على الولايات المتحدة.​ نعم، ربما تتشكل حساسية لدى كلا الطرفين، لكني أعتقد أن هذا الأمر لا يجب أن يكون سببا لنشوب أزمة بين الجانبين، والحرس الثوري لعب دورا رئيسيا في هزيمة داعش".

وأضاف: "لو لم يكن الحرس الثوري موجودا لكان داعش استولى على أراضي العديد من البلدان".

وتابع: "هذا العمل يدل على أن الأمريكيين يدعمون الإرهابيين، لكن هذا لا يعني أننا سوف نتخذ خطوات لقتل الجنود الأمريكيين، وقد أخذت الجمهورية الإسلامية الموضوع على محمل الرد بالمثل، ونأمل ألا يصبح هذا الموضوع ساحة للتحدي بين البلدين، بل لتوفير الأرضية الأكثر واقعية لمواجهة التوترات والتطورات الإقليمية".

المصدر: سبوتنيك