مسؤول إيراني: حل المشكلة الكردية ليس عسكريا

أكد رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، أن حل المشكلة الكردية لا يمكن أن يكون عبر الوسائل العسكرية.

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وردا على سؤال حول احتمال مشاركة إيران في عملية عسكرية تركية ضد الأكراد قال بيشه: "نحن نعتقد أن مشكلة الأكراد ليس لها حل عسكري، والحملة العسكرية على الأكراد مضرة، بجميع الأحوال جميع الدول تنتظر، ونتوقع أن يتم حل هذه القضية باستراتيجية سياسية، لذلك يجب معالجة هذا الملف بطرق أفضل".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق عن استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية شرقي الفرات وفي منبج السورية ضد القوات الكردية، في حال رفض الولايات المتحدة سحب تلك القوات من هناك.

المصدر: سبوتنيك