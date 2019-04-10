أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية "بناءة" مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عقب فرض قيود أمريكية على سعوديين على خلفية مقتل خاشقجي.

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وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض حول المحادثة، اليوم الأربعاء: "ناقش الطرفان الدور الهام الذي تلعبه السعودية في ضمان استقرار الشرق الأوسط، فضلا عن دورها بالضغط على إيران، وكذلك أهمية قضايا حقوق الإنسان".

وكان مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد دعوا البيت الأبيض لتشديد موقفه من السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن ترامب قال إن الشراكة مع السعودية مهمة للاقتصاد الأمريكي والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعوديا إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل خاشقجي.

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وقالت الوزارة في بيان بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "سيعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، عن أسماء أفراد لعبوا دورا في قتل جمال خاشقجي… هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

واختفى جمال خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار داخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية في وقت سابق أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وأقامت دعوى جزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

المصدر: نوفوستي