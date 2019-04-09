أيمن عودة يحذر من "كنيست لا عرب فيه"

حذر العضو في الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة المشتركة" أيمن عودة من عدم وجود تمثيل لفلسطينيي الداخل في الكنيست بعد الانتخابات التشريعية الحالية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن عودة قوله: "نحن نتحرك إلى الأمام بكل قوة، ونتجول من بيت إلى بيت وندعو الناس للخروج والإدلاء بأصواتهم".

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وأضاف أن "كابوسنا، هو حلم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، أي كنيست من دون تمثيل عربي ويبدو أنه بات احتمالا واقعيا".

وتشهد إسرائيل اليوم الثلاثاء انتخابات تشريعية، تشير الاستطلاعات إلى أن حزب "الليكود" اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو وتحالف "الأزرق والأبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس هما الأوفر حظا للفوز فيها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل