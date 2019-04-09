الجيش الإيراني: لن ندخر جهدا للتصدي للقوات الأمريكية الإرهابية في المنطقة

تعهدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بأنها لن تدخر جهدا في دعم إجراءات الحرس الثوري من أجل التصدي للقوات الأمريكية الناشطة في الشرق الأوسط والتي صنفتها طهران إرهابية.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا نددت فيه "بالإجراء الأمريكي العدائي" المتمثل في إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وأضافت فيه: "من خلال التحقيق في الإجراءات المتهورة التي مارستها أمريكا المجرمة في المنطقة على مدى العقود الماضية، تتبلور هذه الحقيقة التي تكمن في أن واشنطن لم تدخر جهدا في سياق توفير ملاذ أمن للكيان الصهيوني وتبرير جرائمه في قتل الأطفال وزعزعة الاستقرار على صعيد منطقة غرب آسيا".

وتابع البيان أن "أمريكا وفي ضوء دعمها الخفي والعلني للجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والنصرة ودورها الرئيس في تكوين هذه الجماعات، عمدت إلى القيام بممارسات إرهابية وإذكاء الفوضى في أرجاء العالم، حيث أن التطورات على مدى السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وأفغانستان، والدعم السافر لتنظيم داعش الإرهابي يشكل أحد نماذج هذه الممارسات الرامية إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي من جانب الولايات المتحدة".

واعتبرت هيئة الأركان أن "حرس الثورة الإسلامية يمثل أحد ركائز القوات المسلحة" في إيران ولعب دورا مهما في "القضاء على سطوة الشجرة الخبيثة داعش في كل من سوريا والعراق وذلك تلبية لدعوة السلطات في كلا البلدين"، مما كبد "أمريكا الراعية للإرهاب في المنطقة هزيمة منكرة أخرى".

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة العامة للقوات الإيرانية أنها "ستقوم بدورها واتباعا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية كيانا راعيا للإرهاب، والقيادة المركزية الأمريكية المسماة بسنتكوم وكافة المقرات والوحدات والقوات التابعة لها بأنها مجموعات إرهابية".

وتعهدت بأنها ستتعامل، ردا على "الإجراء الأمريكي الغاشم"، مع قوات القيادة المركزية "باعتبارها جماعات إرهابية ولن تدخر جهدا في دعم إجراءات حرس الثورة الإسلامية المناهضة للإرهاب والتصدي لجماعة سنتكوم الإرهابية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين أنه اتخذ رسميا قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية، في سابقة هي الأولى لتصنيف بلاده جزءا من حكومة أجنبية إرهابيا.

وردا على هذه الخطوة، أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني قرارا بإدراج القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية المسؤولة عن أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في القائمة الإيرانية للمنظمات الإرهابية.

المصدر: إرنا + وكالات