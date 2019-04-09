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ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار

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ترامب: الولايات المتحدة ستفرض رسوما على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار
Reuters
دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رأت منظمة التجارة العالمية أن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص قد أثر سلبا على الولايات المتحدة، التي قررت فرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار!".

وأضاف: "استفاد الاتحاد الأوروبي من التجارة الأمريكية لسنوات عديدة. سوف تتوقف قريبا!".

المصدر: RT

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