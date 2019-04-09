أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رأت منظمة التجارة العالمية أن دعم الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص قد أثر سلبا على الولايات المتحدة، التي قررت فرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار!".

وأضاف: "استفاد الاتحاد الأوروبي من التجارة الأمريكية لسنوات عديدة. سوف تتوقف قريبا!".

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 avril 2019

المصدر: RT